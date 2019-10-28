Бывший советский диссидент умер в Англии

Причиной смерти писателя и общественного деятеля Владимира Буковского стала остановка сердца. Об этом сообщается в Twitter Bukovsky Center.

«С горечью сообщаю о смерти Владимира Буковского в 9:30 по Гринвичскому времени в Кембридже, Англия, от остановки сердца. Он был великим человеком», — подчеркивается в сообщении.

Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР, в советское время провел 13 лет в заключении и на принудительном лечении в психиатрических клиниках. После очередного тюремного заключения, в 1976 году, Буковский был депортирован из СССР и обменян советским правительством на Луиса Корвалана, генерального секретаря Коммунистической партии Чили, отмечается на сайте общественного деятеля.

«Рамблер» писал, что в Англии бывший диссидент обвиняется по пяти эпизодам, связанным с производством и хранением «непристойных» фотографий несовершеннолетних. Однако Королевский суд города Кембридж прекратил судопроизводство по делу Буковского на основании медицинских показаний.