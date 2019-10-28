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В Ватикане рекомендовали ввести понятие «экологического греха» 

ТАСС + ещё 1 49 минут назад
Человечеству придумали новый грех
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск обещал до конца года обнародовать свои соображения по поводу выводов состоявшегося в Ватикане синода, посвященного амазонскому региону. Понтифик объявил в ходе воскресной проповеди, что собрание "открыло новые пути евангелизации".
По итогам синода его участники проголосовали за итоговый документ, который был передан Папе. В нем большинство епископов проголосовали за рассмотрение возможности возведения в сан женатых мужчин, ранее уже продемонстрировавших свою преданность служению. В ходе собрания несколько рабочих групп высказались за такое предложение в связи с нехваткой священников в амазонском регионе. Однако этот пункт собрал и наибольшее число голосов против. При этом никаким образом не пересматривается принцип безбрачия священников.
Франциск обещал до конца года обнародовать документ на основании заключения синода. Местные наблюдатели отмечают, что таким образом может быть открыта дорога новым священникам. Разумеется, подход к их отбору будет самым строгим и внимательным. Как указывается в синодальном документе, это должны быть "пригодные, признанные общиной мужчины, которые прошли через плодотворный постоянный диаконат и получили необходимую подготовку для рукоположения". Такая возможность предусматривается только для "наиболее отдаленных районов Амазонии", уточняется в документе.
Еще одной важной рекомендацией стало введение "экологического греха".
"Церковь должна осуждать разрушающие природу действия", — написали епископы.
Очередной синод Римско-католической церкви проводился на фоне разорительных пожаров в амазонских лесах, что вызвало определенные трения между Ватиканом и Бразилией.
Кроме того, компетентные церковные органы будут рассматривать вопрос о введении так называемого амазонского ритуала богослужения, приближенного к традициям местных племен. Все это должно "открыть новые пути благовестия", отметил Франциск.
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Комментарии5 
Теги:
Общество , В мире , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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