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«Юнармия» и РДШ подписали соглашение о сотрудничестве 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Юнармия» и РДШ подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: ТРК "Звезда"
Две крупнейшие общественные организации РФ договорились об обмене опытом, оказанию консультационной, информационной и экспертной поддержки.
Две крупнейшие общественные организации РФ «Юнармия» и Российское Движение Школьников (РДШ) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась в Москве. Свои подписи под документом поставили лидер «Юнармии» летчик-космонавт Роман Романенко и председатель РДШ летчик-космонавт Сергей Рязанский.
«Мы всегда считали Российское движение школьников своим равноправным партнером. Нам нечего делить, кроме идей и планов. Мы решаем одну стратегическую задачу, которую несколько лет назад определил Владимир Путин: воспитываем здоровое поколение. Теперь будем работать над этим вдвойне эффективнее. А, значит, будет в два раза больше эмоций, активностей, инноваций, смысла и компетенций. Уверен, мы объединились для того, чтобы сделать нечто новое. Чего каждый по отдельности сделать бы не смог», — подчеркнул Роман Романенко.
«Юнармия» и Российское движение школьников договорились об обмене опытом, оказанию консультационной, информационной и экспертной поддержки.
«Сегодня — важный день для Российского движения школьников и «Юнармии». Соглашение, которое мы подписали, означает, что мы смотрим в одну сторону и видим, как совместно формировать единое пространство патриотического воспитания в нашей стране. Мы сможем объединить усилия в деле гармоничного развития подрастающего поколения, дать школьникам широчайшие возможности для реализации своих замыслов и идей», — подчеркнул Сергей Рязанский.
Романенко добавил, что подписанное ими соглашение носит вполне конкретный, а не декларативный или рекомендательный характер.
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Теги:
Общество , Сергей Рязанский , Роман Романенко , Владимир Путин , Москва
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