Назван способ пережить встречу с медведем

Министерство природных ресурсов Забайкальского края составило памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Эксперты советуют не оставлять пищевые отходы и продукты в открытом доступе. Зверей привлекает запах и доступность питания. Чтобы медведь не подкрался, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь.

В случае, когда зверь находится на расстоянии, нужно осторожно покинуть это место, обойдя его стороной, и ни в коем случае не бежать, иначе, по словам специалистов, медведя можно спровоцировать на преследование.

Если же медведь находится совсем близко, следует сохранять спокойствие и отпугивать его звоном металлических предметов и громким криком. Кроме того, рекомендуется не смотреть зверю в глаза и показывать зубы.

Отмечается, что с осени в России участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и нападения на людей. В Минприроды уточнили, что звери делают это в поисках корма.