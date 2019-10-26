Шендерович ответил на обвинения во лжи и обратился к Эрнсту

Писатель Виктор Шендерович признался в том, что распространил неверную информацию в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Помимо этого, литератор также решил обратиться к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту , подчиненный которого ранее и уличил его во лжи.

Ранее писатель в программе «Особое мнение» рассказал о том, что пытавшие задержанных сотрудники казанского ОВД «Дальний» якобы получили условные сроки за свои преступления (на самом деле, они получили реальные сроки). На это обратил внимание блогер и сотрудник «Первого канала» Алексей Бершидский. В итоге Шендерович признал свою ошибку.

«За свои слова надо отвечать. И я отвечаю: виноват! Эффект (он же аффект) прямого эфира. Еще не то бывает у микрофона: Данте с Дантоном попутал однажды… Да, именно то преступление в отделе полиции, которое я, в эфире назвал безнаказанным, было наказано по закону и справедливости! Прошу прощения у читателей и радиослушателей», — написал Шендерович на своей странице в Facebook.

Также писатель решил обратиться к главе «Первого канала» Константину Эрнсту: это он сделал в связи с тем, что именно подчиненный медиаменеджера стал тем, кто разоблачил неверные данные, озвученные Шендеровичем.