Партию «Фризиума» легально завезли в РФ

Первую партию противосудорожного препарата «Фризиум» для более 500 детей доставили в РФ . Об этом сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

В Россию приехала первая партия «Фризиума» для 540 детей! В Москве «Фризиум» начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели (время на доставку), — написала Мониава в Facebook.

По её словам, региональные учреждения здравоохранения будут связываться с пациентами, у которых оформлены заключение врачебной комиссии или федеральный консилиум, и бесплатно выдавать препарат на руки из расчёта на три месяца.

Как писал News.ru, в середине августа российские силовики завели очередное уголовное дело о якобы «контрабанде наркотиков» на мать больного эпилепсией ребёнка, которая заказала для него из-за рубежа запрещённый в РФ препарат «Фризиум». После поднявшейся общественной кампании, властям пришлось прекратить преследование женщины.

В сентябре в Минздраве заявили, что собрали данные о потребности в препарате «Фризиум» во всех субъектах РФ и пообещали в октябре произвести первые поставки.

Директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина сообщила, что комиссии врачей выдали 510 разрешений на «Фризиум», в то время как о необходимости препарата заявляли родители двух тысяч детей.