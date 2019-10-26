Журналист совершил каминг-аут в «пыточной для геев» в Чечне

Журналист совершил каминг-аут перед главой полиции Чечни в «пыточной для геев»

Один из авторов программы Nightline на телеканале ABC News Джеймс Лонгман посетил Грозный , где снял репортаж о преследовании геев в Чечне . Как сообщается в материале журналиста на сайте издания, ему удалось встретиться с начальником чеченской полиции Апты Алаудиновым.

Лонгман рассказал, что Алаудинов сразу согласился на интервью, заявив, что им «нечего скрывать». Начальник полиции поводил американцев по центру Грозного и продемонстрировал мирную жизнь. Встреча продолжилась в одном из ресторанов, где он спросил журналистов, если ли среди них геи, но Лонгман ушел от ответа.

Тогда начальник полиции рассказал, что чеченцы не могут представить, что среди них есть геи, а тот, кто спросит о гомосексуальных родственниках, будет избит. После обеда Алаудинов устроил для журналистов экскурсию по тюрьме, где, по их словам, «пытают геев».

«Вот те страшные камеры, о которых вы говорите», — отметил Алаудинов, демонстрируя обычную камеру для заключенных.

После того, как они зашли в камеру, Логман сказал: «Помните, вы спрашивали, гей ли кто-то из нас? Что если я сказал бы, что я гей?»

Начальник полиции ответил, что ему бы хотелось понять, почему мужчину к «этому потянуло».

«Мне с ним детей не крестить, он спокойно поедет к себе домой», — сказал он.

Американский журналист в свою очередь положил руку чиновниrа себе на сердце, чтобы показать, как сильно оно бьется от волнения. Алаудинов рассмеялся и похлопал Логмана по плечу.

«Это твоя жизнь, живи, как тебе нравится. Но и не учи нас, как мы должны жить, вот и все», — ответил полицейский.

После небольшой экскурсии по тюрьме начальник чеченской полиции отвез журналистов в отель. По пути Логман порассуждал, что Алаудинов провел с ними время, был очень гостеприимным, и спросил: «Так вы думаете, я в меньшей степени мужчина, чем вы?»

«Я бы не хотел, чтобы ты был моим другом, я прямо скажу», — ответил тот.

25 октября стало известно об еще одном гее из Чечни, который заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.

«Сначала они просто меня избивали руками, а потом пытали током. Хуже всего были пытки водой», — отметил он.

Первым геем, открыто заявившем о пытках в Чечне в 2017 году, стал Максим Лопунов. По его словам, 12 дней он находился в подвале уголовного розыска республиканского МВД , где его избивали палками, пытали электричеством, заставляли звонить знакомым гомосексуалистам и звать на встречи, где их поджидали чеченские силовики. В апреле 2017 года он так и не дождался расследования, начал получать угрозы и уехал из страны.

О массовых преследованиях геев в Чечне впервые стало известно в 2017 году. «Новая газета» писала о сотнях задержанных, которых поместили в секретные тюрьмы, избивали, пытали током и заставляли назвать имена знакомых гомосексуалистов.