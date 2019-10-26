Бутина поблагодарила россиян за поддержку

Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку. Об этом она сказала журналистам после встречи с отцом в столичном аэропорту.

По её словам, перелёт прошёл хорошо.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые жертвовали деньги на мою защиту. Спасибо МИД и дипломатам, они делали всё что могли. Спасибо общественным организациям. Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются», — поделилась она.

После этого россиянка пошла к своим родственникам, которые прибыли её встречать с цветами.

Ранее Бутина прилетела в Москву.

RT вёл прямую трансляцию.