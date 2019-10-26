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Бутина поблагодарила россиян за поддержку 

RT на русском + ещё 46 18 минут назад
Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку. Об этом она сказала журналистам после встречи с отцом в столичном аэропорту.
По её словам, перелёт прошёл хорошо.
«Спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые жертвовали деньги на мою защиту. Спасибо МИД и дипломатам, они делали всё что могли. Спасибо общественным организациям. Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются», — поделилась она.
После этого россиянка пошла к своим родственникам, которые прибыли её встречать с цветами.
Ранее Бутина прилетела в Москву.
RT вёл прямую трансляцию.
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Теги:
Общество , Видео , Катастрофы , Мария Бутина , МИД , Аэропорт Шереметьево
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