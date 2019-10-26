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Дмитрий Киселев возглавил Совет Союза виноградарей и виноделов России 

РИА Новости Крым + ещё 5 1 час назад
Дмитрий Киселёв возглавил Союз виноделов России
Фото: РИА Новости
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев избран председателем Совета Союза виноградарей и виноделов России. Соответствующее решение было единогласно принято на ежегодном собрании организации, которое проходит в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Массандре, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В ходе форума Совет Союза виноградарей и виноделов России принял решение рекомендовать общему собранию Союза избрать новым председателем Совета Дмитрия Киселева.
"В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России даёт сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", — сказал Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости Крым.
С 2010 года Совет СВВР возглавлял российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, который в ходе собрания подал в отставку.
IX Всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на площадке ГУП РК "ПАО Массандра" в формате открытой дискуссии между представителями отрасли и чиновниками. В рамках саммита планируется обсудить ключевые аспекты производства винодельческой продукции. Особо внимание участники уделят обсуждению законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в РФ", а также развитию отрасли.
В саммите принимают участие представители власти, международные эксперты, влиятельные российские бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.
Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года и объединяет как комитеты по виноградарству и виноделию Краснодарского, Ставропольского краев, Дагестана и других регионов РФ, так и отдельных производителей не только из винодельческих регионов.
Дмитрий Киселев — журналист и телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" и совладелец винодельческого хозяйства "Cock t`est belle" в Крыму.
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Комментарии2 
Теги:
Общество , Дмитрий Киселев , Борис Титов , РИА Новости , Массандра , Республика Крым
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