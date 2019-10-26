Дмитрий Киселёв возглавил Союз виноделов России

Дмитрий Киселев возглавил Совет Союза виноградарей и виноделов России

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев избран председателем Совета Союза виноградарей и виноделов России . Соответствующее решение было единогласно принято на ежегодном собрании организации, которое проходит в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Массандре , передает корреспондент РИА Новости Крым

В ходе форума Совет Союза виноградарей и виноделов России принял решение рекомендовать общему собранию Союза избрать новым председателем Совета Дмитрия Киселева.

"В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России даёт сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", — сказал Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости Крым.

С 2010 года Совет СВВР возглавлял российский бизнес-омбудсмен Борис Титов , который в ходе собрания подал в отставку.

IX Всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на площадке ГУП РК "ПАО Массандра" в формате открытой дискуссии между представителями отрасли и чиновниками. В рамках саммита планируется обсудить ключевые аспекты производства винодельческой продукции. Особо внимание участники уделят обсуждению законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в РФ", а также развитию отрасли.

В саммите принимают участие представители власти, международные эксперты, влиятельные российские бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.

Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года и объединяет как комитеты по виноградарству и виноделию Краснодарского, Ставропольского краев, Дагестана и других регионов РФ, так и отдельных производителей не только из винодельческих регионов.

Дмитрий Киселев — журналист и телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" и совладелец винодельческого хозяйства "Cock t`est belle" в Крыму.