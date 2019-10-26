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В Москве скончалась автор песен Кобзона и Пугачевой 

Ura.Ru 48 минут назад
Умерла автор песен Кобзона и Пугачевой
Фото: РИА Новости
В пятницу в Москве на 86-м году жизни скончалась актриса и поэтесса Карина Филиппова-Диодорова. Об этом журналистам рассказал ее муж, художник Борис Диодоров.
«Она скончалась сегодня в 17:30. Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище», — приводит ТАСС слова собеседника.
Филиппова-Диодорова родилась 9 июля 1934 года. В свое время работала в театре «Современник», Рижском театре драмы, а также преподавала в Музыкальном училище им. Гнесиных. С 1967 года писала стихи и тексты песен. Ее произведения исполняли Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская и другие.
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Теги:
Общество , Иосиф Кобзон , Майя Кристалинская , Клавдия Шульженко , Алла Пугачева , ИТАР-ТАСС , Москва
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