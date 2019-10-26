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Россияне выбирают на Хеллоуин образ Джокера 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Назван самый популярный образ россиян на Хеллоуин
Фото: ТАСС
Интернет-магазин OZON провёл исследование и выяснил, что наибольшей популярностью среди россиян, заказывающих к Хеллоуину грим и костюмы, пользуется образ Джокера.
Продажи карнавальных костюмов с 15 октября выросли на 450% по сравнению со среднегодовыми показателями, аксессуаров заказывают на 361% больше, чем обычно. Среди аксессуаров россияне предпочитают различные ушки и крылья, а также кружевные маски, передаёт РИА Новости.
Недавняя премьера фильма Тодда Филлипса «Джокер» повлияла на предпочтения покупателей, они всё чаще покупают зелёную смывающуюся краску для волос, маски и Балаклавы. Заказы для детей изменяются год от года незначительно. Капитан Америка в этом году обогнал по популярности Бэтмена, а Русалочка Золушку. Каждый второй заказ с товарами для Хэллоуина сделали жители крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара.
Как писал News.ru ранее, миссионерский отдел Челябинской епархии заявил, что фильм «Джокер» подстрекает к «восстанию против реалий буржуазного общества», что вместе с празднованием Хеллоуина является покушением на российскую государственность.
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Теги:
Общество , Социология , Тодд Филлипс , РИА Новости
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