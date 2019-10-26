Назван самый популярный образ россиян на Хеллоуин

Россияне выбирают на Хеллоуин образ Джокера

Интернет-магазин OZON провёл исследование и выяснил, что наибольшей популярностью среди россиян, заказывающих к Хеллоуину грим и костюмы, пользуется образ Джокера.

Продажи карнавальных костюмов с 15 октября выросли на 450% по сравнению со среднегодовыми показателями, аксессуаров заказывают на 361% больше, чем обычно. Среди аксессуаров россияне предпочитают различные ушки и крылья, а также кружевные маски, передаёт РИА Новости.

Недавняя премьера фильма Тодда Филлипса «Джокер» повлияла на предпочтения покупателей, они всё чаще покупают зелёную смывающуюся краску для волос, маски и Балаклавы. Заказы для детей изменяются год от года незначительно. Капитан Америка в этом году обогнал по популярности Бэтмена, а Русалочка Золушку. Каждый второй заказ с товарами для Хэллоуина сделали жители крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара.

Как писал News.ru ранее, миссионерский отдел Челябинской епархии заявил, что фильм «Джокер» подстрекает к «восстанию против реалий буржуазного общества», что вместе с празднованием Хеллоуина является покушением на российскую государственность.