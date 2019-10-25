Умерла поэтесса Филиппова-Диодорова

Поэтесса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова скончалась в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мужа поэтессы Бориса Диодорова.
Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище.
Карина Филиппова-Диодорова — одна из основательниц театра «Современник», первая исполнительница роли Вари в «Вечно живых» по пьесе Виктора Розова — спектакле, с которого начался «Современник». Ее имя стоит на самой первой афише этого театра.
Песни на стихи Диодоровой исполняли Клавдия Шульженко, Гелена Великанова, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, Анастасия, Юлиан.