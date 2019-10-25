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Российским учителям запретили WhatsApp 

Рамблер + ещё 1 4 минуты назад
Российским учителям запретили WhatsApp
Фото: globallookpress.com
Департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письмо с рекомендацией отказаться от служебной переписки в иностранных почтовых клиентах, мессенджерах, соцсетях и облачных сервисах. Об этом пишет «Коммерсант».
В самарской школе «Дневной пансион-84» выпущен приказ на основании письма из департамента. Согласно приказу, в школе вводится запрет на использование для обмена служебной информацией сервисов Gmail, Yahoo, MSN, AOL, WhatsApp, Viber, Skype, ICQ, QIP, Jabber, Twitter, Instagram, Facebook, MySpace, Livejournal, iCloud, Google Drive, Dropbox и др.
Также запрещается размещать школьные интернет-сайты на доменах com, net, ua, org, co.uk.
В качестве мессенджера предлагается использовать «Там-Там». Зарегистрироваться на нем учителя должны до 31 октября 2019 года.
Родители учеников также должны перейти на российские мессенджеры. Беседы с родителями по отказу от WhatsApp и Viber должны проводить классные руководители.
В организационном отделе муниципального департамента образования сообщили, что речь шла не о запрете, а о предупреждении с целью исключить возможность утечки служебной информации.
«Соответствующее сообщение поступило к нам от министерства образования, а в минобр оно пришло от департамента информационных технологий и связи региона. Последний опирался на решение координационного совета по защите информации», — сообщили в департаменте.
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Комментарии35 
Теги:
Общество , Образование , Yahoo , Минобрнауки , Google , Самара
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