Российским учителям запретили WhatsApp

Департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письмо с рекомендацией отказаться от служебной переписки в иностранных почтовых клиентах, мессенджерах, соцсетях и облачных сервисах. Об этом пишет «Коммерсант».

В самарской школе «Дневной пансион-84» выпущен приказ на основании письма из департамента. Согласно приказу, в школе вводится запрет на использование для обмена служебной информацией сервисов Gmail, Yahoo , MSN, AOL, WhatsApp, Viber, Skype, ICQ, QIP, Jabber, Twitter, Instagram, Facebook, MySpace, Livejournal, iCloud, Google Drive, Dropbox и др.

Также запрещается размещать школьные интернет-сайты на доменах com, net, ua, org, co.uk.

В качестве мессенджера предлагается использовать «Там-Там». Зарегистрироваться на нем учителя должны до 31 октября 2019 года.

Родители учеников также должны перейти на российские мессенджеры. Беседы с родителями по отказу от WhatsApp и Viber должны проводить классные руководители.

В организационном отделе муниципального департамента образования сообщили, что речь шла не о запрете, а о предупреждении с целью исключить возможность утечки служебной информации.