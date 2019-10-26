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В России хотят внедрить оплату проезда в транспорте бутылками и банками 

News.ru + ещё 3 16 минут назад
За проезд начнут принимать пустыми бутылками
Фото: News.ru
Проезд в общественном транспорте в будущем можно будет оплатить не только деньгами, но и использованными бутылками и банками. Такой проект прорабатывают в министерстве транспорта совместно с профильными ведомствами и представителями региональных властей.
Суть идеи заключается в том, чтобы установить в общественных местах и на объектах транспортной инфраструктуры фандоматы — специальные автоматы, которые принимают использованную тару для последующей переработки. При этом за каждую бутылку или банку человеку будут начисляться бонусы, которыми можно будет воспользоваться при оплате проезда.
При этом, как отмечает РИА Новости, на данном этапе речь идёт о возмещении лишь части стоимости поездки. Однако и это, умерены в Минтранса, может увеличить сборы бывшей в употреблении тары.
На первом этапе идею предполагается внедрить в городах, где есть метрополитен. В дальнейшем, если опыт будет признан успешным, такую практику могут расширить и на другие виды транспорта.
Ранее в Москве, как писал News.ru, в тестовом режиме была запущена система распознавания лиц в метро. Если эксперименты будут признаны успешными, то к концу 2020 года в столичной подземке можно будет оплатить проезд, «предъявив» лицо вместо карты «Тройка».
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Социология , Минтранс РФ , РИА Новости
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