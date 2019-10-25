Названы самые востребованные в будущем профессии

Названы самые востребованные профессии будущего

Специалисты из ВНИИ труда рассказали, какие профессии будут востребованы в России в ближайшие годы. В первую очередь это касается новых профессий, которые появляются в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.

К данной категории можно отнести профессионалов в области новой производственной и строительной техники. Об этом рассказала эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина , сообщает RT.

Она отметила, что останется потребность в массовых и дефицитных профессиях. К последним, в частности, относятся менеджеры контроля качества биотехнологического производства, инженеры-химики, тренеры-преподаватели по адаптивной физкультуре.

Не упадёт спрос и на специалистов так называемых «ключевых профессий», представители которых играют важную для организации роль. Речь, к примеру, о специалистах в области управления фармацевтической деятельностью и начальниках смены электростанции.

Ранее News.ru сообщал, что продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист оказались самыми востребованными профессиями в России в 2019 году. Это следует из презентации ВНИИ труда. Также топ-10 составили: специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.