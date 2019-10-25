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В России хотят разрешить ночные ремонты в квартирах 

Рамблер + ещё 3 58 минут назад
В России задумали разрешить ночные ремонты в квартирах
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
С инициативой разрешить ночной ремонт в новостройках, сданных в эксплуатацию не более полутора лет назад, выступил вице-спикер парламента Кировской области Роман Титов. Об этом сообщает «ФедералПресс».
По данным издания, инициатива обсуждалась в рамках рассмотрения областного законопроекта о «времени тишины» и самым спорным пунктом стало предложение Титова разрешить ночной ремонт в новостройках.
«Ситуация объяснимая: когда еще рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время? Проводя ремонтные работы, пока дом не заселен, человек никому не помешает», –заявил Титов.
Он также предложил ввести запрет на громко работающие телевизоры и радио, а также громкую музыку в машинах, киосках и павильонах. Под запрет также попали игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации.
При этом с предложением Титова о ремонтах в новостройках не согласилась депутат Татьяна Платунова, которая посчитала, что полтора года для ночного ремонта — слишком много, так как его можно сделать и за месяц.
«Рамблер» писал, что ранее депутаты в Московской области отменили льготы для новостроек, позволяющие проводить шумные работы по ночам на протяжении шести месяцев с момента сдачи здания в эксплуатацию.
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Теги:
Общество , Другое , Роман Титов , Кировская Область
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