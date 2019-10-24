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«Мне обидно»: Нарцисса не позвали на форум «РФ — Африка» 

Рамблер 52 минуты назад
«Мне обидно»: Нарцисса не позвали на форум «РФ — Африка»
Фото: РИА Новости
Певец и шоумен Пьер Нарцисс обиделся, что его не позвали на форум Россия-Африка. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».
«Мне обидно, потому что меня не пригласили на форум. Я могу много передать опыта, я могу быть мостом между Африкой и Россией», — отметил певец.
По его словам, раньше африканские страны больше дружили с Францией, Бельгией и Англией, но прошедший в Сочи форум продемонстрировал, что популярность президента России Владимира Путина в Африке растет.
«Очень много президентов приехало в Россию, это показывает их уважение. Они все понимают, что Россия — это будущее, а не Франция, Бельгия и Америка. Все они рады увидеть Путина», — констатировал Пьер Нарцисс.
Выпускник «Фабрики звезд» предложил увеличить квоты на обучение африканцев в российских вузах, поскольку в Африке ценится российское образование, и «многие африканские министры и врачи» получили образование в РФ.
Саммит Россия–Африка проходил в Сочи 23–24 октября. На мероприятие прибыли власти более 40 стран африканского континента. Параллельно с саммитом проходил экономический форум при участии глав государств, представителей бизнеса и госструктур.
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Комментарии5
Общество , Владимир Путин , Пьер Нарцисс , Радиостанция "Говорит Москва" , Великобритания , Франция
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