Африканская принцесса восхитилась русскими мужчинами

Африканская принцесса назвала русских мужчин очаровательными

Принцесса африканского королевства Эвастини Сиханизо Дламини заявила, что считает русских мужчин очаровательными.

«Я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны», — сказала принцесса в интервью РИА «Новости».

Королевство Эвастини до 2018 года носило название Королевство Свазиленд, оно граничит на юге, юго-востоке, западе и севере с ЮАР. В 1968 году государство стало независимым от Британии. На данный момент страну возглавляет король Мсвати Третий, принцесса Сиханизо Дламини — его дочь, она занимает пост министра информационных технологий и связи страны.

Напомним, в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта проходит саммит «Россия — Африка», в котором участвуют представители всех 54 стран континента.