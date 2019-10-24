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Африканская принцесса назвала русских мужчин очаровательными 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 33 минуты назад
Африканская принцесса восхитилась русскими мужчинами
Фото: Amada44/wikipedia.org
Принцесса африканского королевства Эвастини Сиханизо Дламини заявила, что считает русских мужчин очаровательными.
«Я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны», — сказала принцесса в интервью РИА «Новости».
Королевство Эвастини до 2018 года носило название Королевство Свазиленд, оно граничит на юге, юго-востоке, западе и севере с ЮАР. В 1968 году государство стало независимым от Британии. На данный момент страну возглавляет король Мсвати Третий, принцесса Сиханизо Дламини — его дочь, она занимает пост министра информационных технологий и связи страны.
Напомним, в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта проходит саммит «Россия — Африка», в котором участвуют представители всех 54 стран континента.
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Общество , Африка , Другое , РИА Новости
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