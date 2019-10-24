Российский город атаковала стая псов-каннибалов

Жители Пензы пожаловались, что в городе появилась стая псов-каннибалов, которые своим лаем мешают спать. Об этом местный житель написал в сообществе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

По словам автора публикации, собаки каждую ночь забегают во дворы, громко лают и растаскивают пакеты из помойки. Он отметил, что наблюдал, как собаки ели другого пса возле дома №41 на Тепличной улице.

Отмечается, что вечером жители опасаются выходить на улицу, так как вдоль дорог и тротуаров нет фонарей.

В комментариях к публикации другие местные жители показали фотографии собак — на кадрах видно семь животных. Еще один местный житель отметил, что собаки стали выходить на детские площадки, из-за чего возникают опасения за безопасность детей.