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Российский город атаковала стая псов-каннибалов 

Lenta.ru 28 минут назад
Российский город атаковала стая псов-каннибалов
Фото: страница «Черный список Пенза» во «ВКонтакте»
Жители Пензы пожаловались, что в городе появилась стая псов-каннибалов, которые своим лаем мешают спать. Об этом местный житель написал в сообществе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».
По словам автора публикации, собаки каждую ночь забегают во дворы, громко лают и растаскивают пакеты из помойки. Он отметил, что наблюдал, как собаки ели другого пса возле дома №41 на Тепличной улице.
Отмечается, что вечером жители опасаются выходить на улицу, так как вдоль дорог и тротуаров нет фонарей.
В комментариях к публикации другие местные жители показали фотографии собак — на кадрах видно семь животных. Еще один местный житель отметил, что собаки стали выходить на детские площадки, из-за чего возникают опасения за безопасность детей.
Ранее в Перми стая собак растерзала 80-летнюю пенсионерку. Женщина отправилась на прогулку 8 октября. Там на нее накинулась стая собак, они схватили жертву зубами за одежду, затащили в свой лог и разорвали на части. Об исчезновении матери в полицию заявил сын. В главном управлении МВД по региону подтвердили факт пропажи 80-летней пенсионерки, но от других комментариев воздержались.
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Комментарии1
Общество , МВД , Пенза
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