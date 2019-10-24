В РПЦ испугались «Джокера» и призвали уберечь детей от Хэллоуина

Челябинске священнослужители обратились к местным жителям с просьбой уберечь подростков от празднования Хэллоуна из-за опасности недавно вышедшего фильма «Джокер». Об этом говорится в обращении миссионерского отдела Челябинской епархии, опубликованном на сайте Челябинской Митрополии.

«В американской культуре, во многом сформированной под влиянием голливудского кинематографа, фигура Джокера символизирует личный протест, восстание против реалий буржуазного общества», — говорится в сообщении.

Священнослужители Челябинска обеспокоены, что молодежь будет праздновать Хэллоуин в костюмах Джокера, потому что для России такой протест подразумевает разрушение «российской государственности» и «духовной идентичности».

Вместе с тем епархия напомнила, что выступает против празднования Хэллоуина каждый год, но не всегда их обращения понимали. Однако теперь «все больше людей сознают, что участие в демонических игрищах не только небезопасно, но и служит своеобразной инициацией в опасные сатанинские культы, выражает готовность человека впустить в свою душу, в свою жизнь дыхание бездны, в которой ничего человеколюбивого нет», говорится в сообщении.

Также авторы обращения отметили, что отношение к Хэллоуину «становится предметом выбора между гражданским миром и насилием, маркером ответственного гражданского поведения».