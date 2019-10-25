«Об эту мразь мараться»: Соловьев ответил депутату

На днях, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Украины Гончаренко побывал в окрестностях виллы Соловьева на озере Комо в Италии и снял видео с оскорблениями в адрес журналиста. В ответ тот назвал Гончаренко бандеровцем. Тот ответил обещанием дать Соловьеву по морде.

«Об эту мразь мараться — даже говорить смешно. Таких нужно судить, а не заигрывать с ними», — прокомментировал журналист.

Он припомнил, как Гончаренко «хвастался над трупами» погибших в одесском Доме профсоюзов; как признался в убийстве на шоу Савика Шустера; как клялся Виктору Януковичу в вечной любви; как был поставлен на место кулаками избирателей; как, наконец, был бит крымчанами.

Соловьев назвал украинского депутата предателем, устроенную им клоунаду — симптомом тяжелой болезни, Италию — правовым государством, а себя — взрослым человеком.