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«Об эту мразь мараться»: Соловьев ответил депутату 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Украинский депутат Алексей Гончаренко — мразь, заявил «Комсомольской правде» Владимир Соловьев.
На днях, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Украины Гончаренко побывал в окрестностях виллы Соловьева на озере Комо в Италии и снял видео с оскорблениями в адрес журналиста. В ответ тот назвал Гончаренко бандеровцем. Тот ответил обещанием дать Соловьеву по морде.
«Об эту мразь мараться — даже говорить смешно. Таких нужно судить, а не заигрывать с ними», — прокомментировал журналист.
Он припомнил, как Гончаренко «хвастался над трупами» погибших в одесском Доме профсоюзов; как признался в убийстве на шоу Савика Шустера; как клялся Виктору Януковичу в вечной любви; как был поставлен на место кулаками избирателей; как, наконец, был бит крымчанами.
Соловьев назвал украинского депутата предателем, устроенную им клоунаду — симптомом тяжелой болезни, Италию — правовым государством, а себя — взрослым человеком.
«Бояться? Зачем? Жизнь есть жизнь», — подытожил он.
Комментарии287
Общество , Видео , Украина , Избиение , Виктор Янукович , Алексей Гончаренко , Владимир Соловьев , Верховная Рада , Комсомольская правда
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