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Названы самые сексуальные города мира 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Названы самые сексуальные города мира
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Москва стала единственным российским городом, вошедшим в список самых сексуальных городов мира. Соответствующий рейтинг составил портал Big 7 Travel.
Российская столица заняла 21-е место в списке.
«Русский акцент удивительно сексуален, кроме того, эта страна является домом для нескольких самых горячих супермоделей в мире. Неудивительно, что Москва входит в двадцатку самых сексуальных городов мира», — прокомментировали редакторы издания.
В первую тройку рейтинга вошли Майами (США), Париж (Франция) и Денвер (США). Также в десятку лучших попали Копенгаген (Дания), Кейптаун (ЮАР), Цюрих (Швейцария), Кап-д'Агд (Франция), Дублин (Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Лос-Анджелес (США).
Рейтинг составлен на основе опроса, который редакторы издания провели среди своих подписчиков в социальных сетях. Кроме того, на положение городов в рейтинге повлияла статистика по частоте занятий сексом и количеству связанных с сексом запросов в поисковиках, количество романтичных ресторанов и достопримечательностей в городе, а также результаты предыдущих рейтингов: самых сексуальных национальностей и лучших городов для холостяков.
В августе 2017 года были названы пять лучших направлений для секс-туризма. В список, места в котором не ранжируются, вошли Таиланд, Рио-де-Жанейро, Канарские острова, Доминиканская Республика и Филиппины.
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Общество , Другое , Москва
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