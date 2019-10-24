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Москва вошла в рейтинг сексуальных городов мира 

Рамблер + ещё 5 15 минут назад
Названы самые сексуальные города мира
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Москва заняла 21 строчку топа-50 самых сексуальных городов мира, опубликованного порталом Big 7 Travel.
По данным портала, среди критериев отбора городов для рейтинга были, как данные о странах с наибольшим количеством сексуальных поисков в Интернете и количеством романтических ресторанов, ночных клубов для свиданий, так и мнение 2,5-миллионной аудитории издания.
«Русский акцент удивительно сексуален, страна является домом для нескольких самых горячих супермоделей в мире», — отмечает портал.
При этом Москва стала единственным российским городом в списке.
В первую пятерку рейтинга вошли такие города как Кейптаун и Париж, а возглавил топ-50 самых сексуальных городов мира — Майами.
«Рамблер» писал, что в августе 2017 года были названы пять лучших направлений для секс-туризма. В список вошли Таиланд, Рио-де-Жанейро, Канарские острова, Доминиканская Республика и Филиппины.
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Общество , Другое , Москва
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