Названы самые сексуальные города мира

Москва вошла в рейтинг сексуальных городов мира

Москва заняла 21 строчку топа-50 самых сексуальных городов мира, опубликованного порталом Big 7 Travel.

По данным портала, среди критериев отбора городов для рейтинга были, как данные о странах с наибольшим количеством сексуальных поисков в Интернете и количеством романтических ресторанов, ночных клубов для свиданий, так и мнение 2,5-миллионной аудитории издания.

«Русский акцент удивительно сексуален, страна является домом для нескольких самых горячих супермоделей в мире», — отмечает портал.

При этом Москва стала единственным российским городом в списке.

В первую пятерку рейтинга вошли такие города как Кейптаун и Париж, а возглавил топ-50 самых сексуальных городов мира — Майами.

«Рамблер» писал, что в августе 2017 года были названы пять лучших направлений для секс-туризма. В список вошли Таиланд, Рио-де-Жанейро, Канарские острова, Доминиканская Республика и Филиппины.