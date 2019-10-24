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В порядок досудебного урегулирования споров внесли изменения 

Российская Газета 54 минуты назад
В порядок досудебного урегулирования внесли изменения
Фото: iStock
— Закон о медиации, принятый в 2010 году, является новеллой в российском законодательстве, и в нем впервые было определено, что возможна альтернативная процедура досудебного урегулирования споров, — напоминает председатель Союза медиаторов Дальнего Востока и Забайкалья Владимир Шихалев. — Медиация — это переговоры между конфликтующими сторонами при активном участии нейтрального третьего лица — медиатора, посредника, не имеющего права ни выносить, ни навязывать сторонам обязательное для них решение.
По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, административных, трудовых, семейных и иных публичных правоотношений.
— И она важна для бизнеса, — добавляет кандидат юридических наук Вадим Аболонин. — Осуществление предпринимательской деятельности неразрывно связано с конфликтами. Столкновения интересов предпринимателей, потребителей производимых ими товаров и услуг, а также государства приводят к возникновению самых различных споров, большинство из которых разрешается в рамках системы государственных судов.
Как отмечает медиатор НП "Лига медиаторов Поволжья" Олег Маврин, очень острый характер носят земельные споры, всегда болезненны разбирательства между учредителями.
Медиация для бизнеса и в бизнесе имеет особенности. Эмоциональный градус в ходе разбирательства обычно сравнительно незначительный, зато ярче выражен материальный интерес. Бизнес предъявляет более высокие требования к конфиденциальности и срокам проведения процедуры.
— Судья всегда принимает решение в пользу одной из сторон, а дела могут рассматриваться годами, — подчеркивает Владимир Шихалев. — Медиатор при использовании процедуры досудебного примирения помогает найти компромиссное решение, которое устроит обе конфликтующие стороны. И после заключения мирового соглашения предприниматели продолжают взаимодействовать.
На Дальнем Востоке работают около ста профессиональных медиаторов. В Хабаровске создано некоммерческое партнерство "Союз медиаторов Дальнего Востока и Забайкалья" с департаментами в Сахалинской, Еврейской автономной и Амурской областях, Приморском, Камчатском и Забайкальском краях. Его подразделения есть в Крыму и Санкт-Петербурге. Кроме того, во Владивостоке действует Ассоциация медиаторов и посредников АТР, в Южно-Сахалинске — НП "Лига медиаторов", в Якутске — Центр медиации при Торгово-промышленной палате Республики Саха.
Их возможности для применения примирительных процедур на различных стадиях судебного процесса расширятся благодаря поправкам, внесенным в законодательство. Например, вводится новый институт альтернативного разрешения спора — судебные примирители, ими могут стать судьи в отставке. Медиативное соглашение теперь можно "удостоверить" у нотариуса, и оно имеет статус исполнительного документа. А само примирение при содействии медиатора может произойти на любой стадии судебного разбирательства по делу.
— Предлагаемая система позволит сторонам с большей эффективностью приходить к взаимоприемлемому урегулированию споров, что положительно скажется не только на оптимизации судебной нагрузки, но в первую очередь на снижении конфликтности, укреплении социальных и деловых связей, развитии партнерских отношений и повышении правосознания граждан, — считает Павел Крашенинников.
Цисана Шамликашвили, президент Центра медиации и права:
— Представители бизнеса постепенно проявляют все большую заинтересованность в медиации. Это естественно, ведь она дает им возможность снизить зависимость от коррупционных тягот, все еще являющихся одним из главных препятствий развития свободного предпринимательства в нашей стране. Те, кто стремится вести бизнес цивилизованно, будут все чаще прибегать к помощи этого института. Вместе с тем медиация позволяет найти реальные решения в комплексных спорах, ориентированных на реальные интересы сторон. Одновременно она дает гибкость и минимизацию репутационных рисков. Бизнес видит в медиации не только способ разрешения споров, но и эффективный механизм их предупреждения.
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Комментарии
Общество , Павел Крашенинников , Торгово-промышленная палата
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