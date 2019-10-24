Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия направила в Донбасс очередной конвой гумпомощи 

ТК «Звезда» + ещё 7 3 часа назад
Россия направила в Донбасс очередной конвой гумпомощи
Фото: РИА Новости
За 5 лет в республику доставили более 43 тысяч тонн грузов.
Россия направит жителям Донбасса порядка 600 тонн гуманитарных грузов, среди которых медицинские препараты и детские продуктовые наборы. В четверг, 24 октября, МЧС приступило к доставке 88-й партии гумпомощи. Об этом сообщили в пресс-службу министерства.
Автомобили следуют к пограничным пунктам пропуска. Одна часть из них прибудет в Донецк, другая — в Луганск.
Первый конвой с гуманитарной помощью был направлен в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. По данным МЧС, за 5 лет в республику доставили свыше 43 тысяч тонн лекарств, продуктов и строительных материалов.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
ТК «Звезда»: последние новости
В Иркутске прошел семинар движения «Юнармия» В Иркутске прошел семинар движения «Юнармия» Песцы «оккупировали» двор жилого дома в Красноярском крае Песцы «оккупировали» двор жилого дома в Красноярском крае В Росатоме опровергли заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов в Россию В Росатоме опровергли заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов в Россию
Общество , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США не решатся даже бросить взгляд в сторону России»
«США не решатся даже бросить взгляд в сторону России»651
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились102
Армения сорвала крупную поставку оружия из России
Армения сорвала крупную поставку оружия из России50
США сымитировали бомбардировку Калининграда
США сымитировали бомбардировку Калининграда94
«Подглядывающая» за Зеленским помощница попала в Сеть
«Подглядывающая» за Зеленским помощница попала в Сеть7
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение