Россия направила в Донбасс очередной конвой гумпомощи

За 5 лет в республику доставили более 43 тысяч тонн грузов.

Россия направит жителям Донбасса порядка 600 тонн гуманитарных грузов, среди которых медицинские препараты и детские продуктовые наборы. В четверг, 24 октября, МЧС приступило к доставке 88-й партии гумпомощи. Об этом сообщили в пресс-службу министерства.

Автомобили следуют к пограничным пунктам пропуска. Одна часть из них прибудет в Донецк, другая — в Луганск.

Первый конвой с гуманитарной помощью был направлен в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. По данным МЧС, за 5 лет в республику доставили свыше 43 тысяч тонн лекарств, продуктов и строительных материалов.