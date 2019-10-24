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Ведущие российские вузы получат 70 миллиардов рублей за семь лет 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Ведущие вузы получат 70 миллиардов рублей
Фото: РИА Новости
Федеральный бюджет выделит за семь лет около 70 миллиардов рублей для повышения конкурентоспособности ведущих университетов России, заявил в четверг председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня в проекте (повышения конкурентоспособности вузов — ред.) участвует 21 университет, который был отобран по итогам двух конкурсов — 2013 и 2015 годов… Представлены регионы — от Калининграда до Дальнего Востока. За семь лет из федерального бюджета было выделено около 70 миллиардов рублей на поддержку участников проекта и достижение ими конкретных результатов, что для нашего бюджета средства весьма немаленькие", — сказал он в ходе встречи с членами совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
По словам премьера, благодаря проекту поддержки вузов они превратились в научно-образовательные центры, также он указал, что планируется расширить число участников проекта "5-100" с 21 до 30 университетов.
"В следующем году проведем конкурс университетов для предоставления субсидий на 2021 год", — заключил премьер.
С 2013 года состоялись 11 заседаний совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России. В ходе 12-го, которое пройдет 24-26 октября, будут рассмотрены отчеты университетов — участников проекта "5-100" о реализации их программ повышения конкурентоспособности, сформированы предложения о предоставлении господдержки на очередной финансовый год, обсуждены условия и требования к проведению нового конкурсного отбора университетов в 2021 году.
Ранее сообщалось, что к 2020 году не менее пяти российских университетов должны входить в первую сотню ведущих мировых университетов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсные отборы вузов для предоставления господдержки, был отобран 21 университет-победитель.
На сегодняшний день в целом по сети образовательных организаций высшего образования в международных рейтингах представлено 48 российских университетов. Лидером является Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, входящий в 2019 году в топ-100 институционального рейтинга ARWU (87-я позиция) и институционального рейтинга QS (84-я позиция), а также в топ-200 институционального рейтинга THE (189-я позиция).
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Общество , Образование , Дмитрий Медведев , МГУ , Правительство РФ , Калининград
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