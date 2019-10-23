Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана

Росатом рассказал о пользе ввозимого из Германии в РФ урана

Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идёт о ввозе в Россию радиоактивных отходов, — цитирует заявление компании РИА Новости.

Ввозимый в РФ груз, как считают в «Техснабэкспорте», является полезным сырьём, использующимся для производства обогащённого урана.

Иностранный обеднённый уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж, — пояснили на предприятии.

Остающиеся после обогащения «вторичные урановые хвосты» будут находиться «на временном хранении на специальных площадках российских обогатительных комбинатов». Там с эти отходы обогащения будут якобы использовать для «дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности».

Токсичность ими радиоактивность ввозимого в РФ материала, как сообщили на дочернем предприятии Росатома, якобы меньше чем у природного сырья, используемого для производства обогащённого урана в мире.

Как писал News.ru, ранее российские отделения Greenpeace и «Экозащита!» сообщили, что западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой фабрики в Гронау. Всего до 2022 года Германия планирует отправить на территорию РФ 12 тысяч тонн, или около 20 железнодорожных составов радиоактивных отходов.