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Росатом рассказал о пользе ввозимого из Германии в РФ урана 

News.ru 1 час назад
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Фото: РИА Новости
Германия собирается ввозить в Россию не радиоактивные отходы, а обеднённый уран. Таким образом АО «Техснабэкспорт», дочернего предприятия госкорпорации «Росатом», отреагировало на заявление международной экологической организации Greenpeace.
Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идёт о ввозе в Россию радиоактивных отходов, — цитирует заявление компании РИА Новости.
Ввозимый в РФ груз, как считают в «Техснабэкспорте», является полезным сырьём, использующимся для производства обогащённого урана.
Иностранный обеднённый уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж, — пояснили на предприятии.
Остающиеся после обогащения «вторичные урановые хвосты» будут находиться «на временном хранении на специальных площадках российских обогатительных комбинатов». Там с эти отходы обогащения будут якобы использовать для «дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности».
Токсичность ими радиоактивность ввозимого в РФ материала, как сообщили на дочернем предприятии Росатома, якобы меньше чем у природного сырья, используемого для производства обогащённого урана в мире.
Как писал News.ru, ранее российские отделения Greenpeace и «Экозащита!» сообщили, что западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой фабрики в Гронау. Всего до 2022 года Германия планирует отправить на территорию РФ 12 тысяч тонн, или около 20 железнодорожных составов радиоактивных отходов.
Позднее главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров заявил, что уран, который планируют ввозить в РФ из Германии, якобы не несёт опасности.
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Комментарии8
Общество , Александр Уваров , Техснабэкспорт , Росатом , РИА Новости , Германия
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