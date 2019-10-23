Как умирали звезды «Трех мушкетеров»

Киносага «Д’Артаньян и три мушкетера» 25 декабря 2019 года отметит 40-летний юбилей. «СтарХит» решил вспомнить звезд саги, которые ушли раньше этой даты.

Исполнитель роли Арамиса Игорь Старыгин говорил, что стал заложником созданного им образа, после «Мушкетеров» работ в других заметных проектах у него было мало. «СтарХит» рассказал, что с годами у актера обострились проблемы с сосудами. Он перенес пять операций за короткий срок, получил инвалидность, уволился из театра и впал в глубокую депрессию.

«Однажды на вопрос прессы о том, почему он исчез с радаров, Игорь Владимирович ответил, что давно умер», — отмечает издание.

Бороться с депрессией Старыгин пытался с помощью алкоголя, пока не женился на журналистке Екатерине Табашниковой. Он вновь начал играть в антрепризе, супруга обеспечила его необходимыми лекарствами, но в сентябре 2009-го его сразил инсульт. Несмотря на усилия врачей и жены, 8 ноября того же года 63-летний Старыгин скончался.

В ноябре 2017 года в СМИ появилась информация, что 82-летний Табаков попал в реанимацию Первой градской больницы в крайне тяжелом состоянии. Сначала сообщалось, что артист обратился к врачам из-за зубной боли, вызванной не прижившимися зубными имплантами, а затем у него диагностировали заражение крови.

Позже появилась информация о тяжелом воспалении легких. К Новому году его состояние улучшилось, но затем стало известно о подключении Табакова к аппарату искусственной вентиляции легких. Артист скончался 12 марта 2018 года.

Лев Дуров , исполнивший роль де Тревиля, 57 лет прожил с женой Ириной Кириченко и ухаживал за супругой, когда она оказалась прикована к постели из-за сломанной шейки бедра. Собственное

здоровье начало подводить его еще в 1998 году, когда после десятичасовой съемки Дуров перенес инсульт. В 2008-м у актера обострились проблемы с сердцем, артисту установили кардиостимулятор, но играть в театре он не перестал.

В 2013 году он сломал шейку бедра, как когда-то его жена, а через два года перенес инсульт и пневмонию. 20 августа 2015-го Дуров скончался на 83-м году жизни.

Владимир Балон , сыгравший главного врага мушкетеров де Жюссака, был не только актером, но и занимался постановкой трюков в киносаге и трилогии о гардемаринах, а с 2000-х снимался в сериалах — «Марш Турецкого», «Сыщики-3». В 2009 году у него обнаружили онкологическое заболевание, опухоль удалили, но через три года рак вернулся. Актер скончался 2 февраля 2013 года, ему было 76 лет.

Палач из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Юрий Шерстнев служил в нескольких театрах, а в кино у него была еще одна заметная роль — главаря банды в «Цыгане». Шерстнев был женат на актрисе Людмиле Макеевой , воспитывал сына, В последние годы у него диагностировали обструктивное заболевание легких, он оказался привязан к концентратору кислорода. 76-летний Шерстнев скончался 12 мая 2017 года от остановки сердца.

Режиссер киносаги Георгий Юнгвальд-Хилькевич в 60 лет столкнулся с отказом тазобедренного сустава. В Канаде ему установили протез из титанового сплава вместо части таза, но настоящим стрессом называл не эту сложную операцию, а съемки фильмов о мушкетерах. Со съемками он связывал свои проблемы с щитовидной железой и сердцем. Режиссер умер в ноябре 2015 года в больнице. Ему был 81 год.