Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира

«Россия 1» сняла с эфира выпуск Малахова о гибели рабочих на золотом прииске

Телеканал «Россия 1» отменил показ выпуска шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым , посвященного гибели рабочих при прорыве дамб на золотом прииске в Красноярском крае . Как сообщает городской портал Красноярска «НГС. Красноярск», 21 октября эфир успели показать только на Дальнем Востоке и в Сибири. Урал и центральная часть России передачу не увидели.

Судя по опубликованной на сайте «России 1» программе передач, 21 октября «Прямой эфир» действительно был посвящен другой теме. В шоу обсуждалась смерть выпавшей из окна 25-летней жены полицейского из Тобольска . В последующие дни выпуск также не вышел в эфир.

Однако пользователи сети опубликовали отрывки выпуска под названием «Золотая лихорадка: о гибели людей знали заранее?», вышедшего на Дальнем Востоке и в Сибири. В одном из них Малахов демонстрировал на камеру пробу воды из реки Сейба. Ведущий заявил, что не хочет брать на себя ответственность, но экспресс-тест выявил превышение содержания металлов и других химических веществ, в частности, ртути, «в десятки и сотни раз».

«Как ртуть может оказаться в реке, которая в итоге течет в Енисей?» — обращался Малахов с вопросом к геологу в студии. Тот ответил, что ртуть используется при кустарной добыче золота.

В другом фрагменте волонтер Евгений Лунев говорил о числе жертв, превышающем официальные данные. По его информации, на прииске работали больше 170 человек, в том числе иностранные граждане, у которых отнимали паспорта. Лунев говорил, что в общей сложности при прорыве дамб погибло не меньше 20 человек.

Обрушение незаконных дамб в Красноярском крае произошло утром в субботу, 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. По официальным данным, в результате происшествия погибли 15 сотрудников «Сибзолото», 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.