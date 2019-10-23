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Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира 

Рамблер + ещё 6 13 минут назад
Телеканал «Россия-1» снял с эфира в Центральной России программу Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященную трагедии на золотом прииске в Красноярском крае. Передачу показали только на Дальнем Востоке и в Сибири.
На невыход передачи в эфир обратил внимание депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко.
«Что там такое сказал (депутат горсовета) Сергей Шахматов вчера у Малахова, что передача успела выйти только на Дальний Восток и Сибирь и была снята с эфира? Теперь запись невозможно найти в интернете», — написал он в Facebook.
Позже пользователи Сети опубликовали отрывки передачи. В одном из них Малахов демонстрировал пробу воды из реки Сейба в которой, по его словам, было зафиксировано превышение содержания металлов и других химических веществ, в частности, ртути, «в десятки и сотни раз». Он задался вопросом, как может ртуть оказаться в реке, которая впадает в Енисей.
В другом отрывке волонтер Евгений Лунев выразил мнение, что официальное число жертв трагедии занижено.
Пресс-служба ВГТРК отказалась комментировать снятие программы с эфира.
Прорыв дамбы технологического водоема золотодобытчиков в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел 19 октября. Трагедия унесла жизни 15 человек, пятеро пропали без вести, еще 27 пострадали. Прииск принадлежал компании «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»). В результате разрушения дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития золотодобытчиков.
Комментарии13
Общество , Видео , Константин Сенченко , Андрей Малахов , Сергей Шахматов , Евгений Лунев , ВГТРК , Красноярск , Красноярский Край
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