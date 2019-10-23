Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира

Константин Сенченко. На невыход передачи в эфир обратил внимание депутат горсовета Красноярска

«Что там такое сказал (депутат горсовета) Сергей Шахматов вчера у Малахова, что передача успела выйти только на Дальний Восток и Сибирь и была снята с эфира? Теперь запись невозможно найти в интернете», — написал он в Facebook.

Позже пользователи Сети опубликовали отрывки передачи. В одном из них Малахов демонстрировал пробу воды из реки Сейба в которой, по его словам, было зафиксировано превышение содержания металлов и других химических веществ, в частности, ртути, «в десятки и сотни раз». Он задался вопросом, как может ртуть оказаться в реке, которая впадает в Енисей.

В другом отрывке волонтер Евгений Лунев выразил мнение, что официальное число жертв трагедии занижено.

Пресс-служба ВГТРК отказалась комментировать снятие программы с эфира.

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобытчиков в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел 19 октября. Трагедия унесла жизни 15 человек, пятеро пропали без вести, еще 27 пострадали. Прииск принадлежал компании «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»). В результате разрушения дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития золотодобытчиков.