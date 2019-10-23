Кинотеатрам хотят ограничить рекламу

Петербургские депутаты предложили ограничить максимальное время показа рекламы перед сеансами в кинотеатрах 20 минутами. Соответствующее постановление о поправках в Закон «О рекламе» приняли 23 октября.

Сегодня показ рекламы в кинотеатрах во время фильма закон запрещает, зато перед ним — сколько угодно. В результате люди сидят в тёмном зале по 15-30 минут, пока не начнётся фильм.

Депутаты считают такую практику обманом потребителя: кинотеатр заявляет об одной длительности сеанса, а на деле чуть ли не четверть времени уходит на просмотр рекламы. Поэтому предложили ещё и отмечать в билетах два времени: начала киносеанса и самого фильма. Тогда зритель, если захочет, сможет зайти в зал попозже.

В Москве уже был прецедент, когда женщина подала иск к кинотеатру: в билете было указано начало сеанса в 18:00, а фактически мультфильм начался в 18:15. Районный суд зрительницу поддержал, но городской решение отменил.

«Такие конфликтные ситуации вообще не должны возникать», — уверены петербургские парламентарии.

По их мнению, 20 минут на рекламу — это компромисс с кинопрокатчиками и кинотеатрами. Следить за исполнением закона, если его примут, будет Роспотребнадзор — туда смогут обратиться зрители, если длительность рекламы окажется больше заявленной, и кинотеатр оштрафуют.

На этой новации петербургские депутаты останавливаться не собираются, в их планах отрегулировать длительность рекламы и в фильмах, которые люди смотрят дома через интернет-платформы. Кроме того, они намерены добиться, чтобы коммерческие ролики соответствовали возрастной категории самой картины, ведь нередко детские мультфильмы сопровождаются рекламой взрослых товаров или трейлерами фильмов, рассчитанных совсем на другую аудиторию.