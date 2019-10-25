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Малышева заявила, что многие лекарства можно принимать просроченными 

Вечерняя Москва + ещё 2 6 часов назад
Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале сказала, что лекарства допускается принимать просроченными. Так, если речь идет о жизни и экстренной помощи, она не советует пренебрегать таблетками, если срок не превышает один год.
Малышева рассказала, что основным источником информации о безопасности лекарств, которые не подлежат применению, следует считать исследование, проведенное в армии США. Ученые изучили воздействие на организм нескольких тысяч лекарств, которые хранились на складах около десяти лет. Они выяснили, что многие из них сохраняют лечебные свойства без каких-либо побочных эффектов. Для этого нужно поддерживать в помещении необходимую температуру и исключить попадание солнечного света и влаги. По мнению Малышевой, ограничение даты употребления лекарств является хитростью фармацевтических компаний.
Весь перечень безопасных средств с истекшим сроком годности телеведущая опубликовала на сайте своей телепрограммы.
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Комментарии3
Общество , Елена Малышева
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