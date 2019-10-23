Россиян могут лишить шампанского

Юных россиян захотели лишить шампанского

По его мнению, газировка под видом игристого вина является своего рода рекламой алкоголя.

Это может «подтолкнуть ребенка к употреблению спиртных напитков в дальнейшем», — предположил врач.

В 2016 году депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также предлагал запретить продажу детского шампанского из-за негативного влияния на детей. Тогда пользователи соцсетей предложили дополнить запрет наклейками «Убивает» и «Импотенция» по аналогии с сигаретными пачками, однако многие поддержали инициативу политика.