Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Украденный» ребенок: жительница Ярославской области пытается забрать родную дочь у опекунов 

ТК «Звезда»
Россиянке не дают забрать родную дочь у опекунов
Фото: Stefan Jaitner, dpa, Globallookpress
Чтобы не возвращать ребенка родной матери, приемные родители увезли девочку в другой регион, где не стали вставать на учет.
В 2016 году жительницу Ярославской области Наталью Баженову ограничили в родительских правах, после чего органы опеки забрали у нее троих детей на срок до полугода. За отведенное время женщина смогла устранить проблемы, послужившие причиной для изъятия несовершеннолетних. После этого ей вернули сына, старшей дочери к тому моменту исполнилось 18 и она сама приняла решение о возвращении к родной матери, а вот младшую дочь Настю вернуть не получается до сих пор, сообщает RT в своем проекте «Не один на один».
Баженова попыталась решить этот вопрос через суд, однако опекуны девочки переехали в Краснодарский край, где, вопреки законодательству, сначала решили не вставать на учет. Сделали они это лишь узнав о том, что к делу подключились правоохранительные органы.
Эксперты считают, что это не освободит приемных родителей от ответственности, поскольку речь идет о достаточно серьезном правонарушении. Кроме того, вопросы возникли и к опеке, которая допустила подобную ситуацию.
«Пока мама восстанавливается в родительских правах, опекуны почему-то решили, что они и есть родители и знают, что лучше для девочки, при этом никаких прав они на это не имели и переступили закон. Мы будем дальше добиваться того, чтобы виновные понесли ответственность, а девочка вернулась в семью, к своим кровным братьям и сестрам», — прокомментировал инцидент уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.
Стоит отметить, что органы опеки изначально не могли разлучать детей, поскольку, согласно закону, это разрешается делать лишь по очень веским причинам.
Адвокат по ювенальным делам Антон Жаров убежден, что опекунов Насти необходимо отстранить от выполнения обязанностей, так как они грубо нарушили права своей подопечной. Также, по мнению юриста, правоохранительные органы должны проверить, почему ярославская опека позволила увезти ребенка в неизвестном направлении.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
ТК «Звезда»: последние новости
Спасавшего животных от эвтаназии ветеринара из Челябинска хотят привлечь к ответственности Спасавшего животных от эвтаназии ветеринара из Челябинска хотят привлечь к ответственности В России увеличилась средняя продолжительность жизни В России увеличилась средняя продолжительность жизни СМИ сообщили о госпитализации актрисы Валентины Талызиной СМИ сообщили о госпитализации актрисы Валентины Талызиной
Комментарии
Общество , Михаил Крупин , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции19
Мужчины дороже: Россияне оценили свою жизнь
Мужчины дороже: Россияне оценили свою жизнь1
«Линчевание»: Трамп возмущен импичментом
«Линчевание»: Трамп возмущен импичментом6
Появилось видео после смертельной перестрелки россиян
Появилось видео после смертельной перестрелки россиян2
Найден скелет человека, погибшего от ужасной казни
Найден скелет человека, погибшего от ужасной казни
Видео
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
01:10
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Общество
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
00:06
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
Политика
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
01:03
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
Происшествия Статьи
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
00:49
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
Происшествия Ближний Восток
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
03:54
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
Политика
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
00:41
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение