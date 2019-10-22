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Под Красногорском откроют памятную доску убитому спецназовцу Никите Белянкину 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Памятную доску Белянкину откроют под Красногорском
Фото: соцсети
В Красногорском городском округе откроют памятную доску бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину, убитому в ходе массовой драки. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Драка произошла в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково. 24-летний Белянкин попытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого его ударили ножом в сердце. Нападавшие с места происшествия скрылись.
Позднее сотрудники СК задержали девять граждан России и Армении. В рамках дела были арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, управляющий магазином Рудик Манукян, индивидуальный предприниматель Артур Акобян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян. Никто из обвиняемых не признал свою вину.
В конце июля Басманный суд Москвы продлил срок пребывания в СИЗО обвиняемым в убийстве Никиты Белянкина до ноября.
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Общество , Никита Белянкин , ГРУ , ФСИН , Красногорск
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