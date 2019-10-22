Памятную доску Белянкину откроют под Красногорском

Под Красногорском откроют памятную доску убитому спецназовцу Никите Белянкину

В Красногорском городском округе откроют памятную доску бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину , убитому в ходе массовой драки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Драка произошла в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково. 24-летний Белянкин попытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого его ударили ножом в сердце. Нападавшие с места происшествия скрылись.

Позднее сотрудники СК задержали девять граждан России и Армении. В рамках дела были арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, управляющий магазином Рудик Манукян, индивидуальный предприниматель Артур Акобян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян. Никто из обвиняемых не признал свою вину.