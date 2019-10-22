«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту

Накануне в эфире своего вечернего шоу Ургант заявил:

«Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в телеэфире. За неделю в марте он провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд. И тут хочется сказать: наконец-то побит рекорд! Когда в 97-м году забыли камеры выключить в телемагазине. Я уверен, сейчас какие-то люди будут ждать песни смешной, картинки. А ничего не будет. Просто хотим поздравить. Владимир Рудольфович, так держать!»

В комментарии «Комсомольской правде» Соловьев предположил, что шутками о нем Ургант повышает рейтинги своей передаче.

«Ну, пусть смеется. Спасибо Ивану Андреевичу, что заметил и отметил. Это нормально. Главное, что заметил. Понимает, что теоретически может повысить рейтинг. Новость все же значимая. Вне зависимости от того, с чей фамилией она связана», — сказал Соловьев.

Он также сыронизировал, что Ургант не может шутить о нем из зависти.