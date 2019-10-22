«Заметил»: Соловьев поблагодарил Урганта

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что шоумен Иван Ургант с помощью шуток о нем поднимает рейтинги своей программы. Так журналист отреагировал на очередные юмористические высказывания своего коллеги.
В последнем выпуске своего вечернего шоу Ургант высмеял попадание Соловьева в Книгу рекордов Гиннеса. Комментируя эти шутки, ведущий канала «Россия» саркастично поблагодарил Урганта.
«Спасибо Ивану Андреевичу, что заметил и отметил. Это нормально. Понимает, что теоретически может повысить рейтинг [программы]. Новость все же значимая», — сказал Соловьев «Комсомольской правде».
Накануне стало известно, что Соловьев добился уникального достижения: провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение недели, передает «Национальная служба новостей». В выпуске своего шоу Ургант зачитал зрителям эту новость и пошутил:
«Я уверен, сейчас какие-то люди будут ждать песни смешной, картинки. А ничего не будет. Просто хотим поздравить».
Таким образом, шоумен напомнил, что ранее певец Борис Гребенщиков написал песню «Вечерний М», в которой высмеял телевизионных пропагандистов. Тогда, обсуждая появление этой композиции, Ургант в шутку предположил, что она посвящена Соловьеву, напоминает агентство Nation News.