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Выставка «Сокровища музеев России» открылась в Омске 

RT на русском 53 минуты назад
Выставка «Сокровища музеев России» открылась в Омске
Фото: omskportal.ru
Выставка «Сокровища музеев России» начала работу в Омске, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
На экспозиции представлены работы Алексея Антропова, Фёдора Алексеева, Василия Пукирева, Ивана Хруцкого, Михаила Клодта, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Билибина, Петра Кончаловского и других мастеров.
Таким образом, посетители смогут ознакомиться со всеми жанрами живописи, среди которых портрет и пейзаж.
Выставка открыта до 17 ноября.
Ранее «Утро.ру» сообщало о выставке молодых российских художников в Тольятти.
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Общество , Петр Кончаловский , Исаак Левитан , Иван Билибин , Алексей Антропов , Иван Айвазовский , Федор Алексеев , Василий Пукирев , Ytro.ru , Сайт "Город55" , Омск
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