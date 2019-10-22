Выставка «Сокровища музеев России» открылась в Омске 

Выставка «Сокровища музеев России» начала работу в Омске, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
На экспозиции представлены работы Алексея Антропова, Фёдора Алексеева, Василия Пукирева, Ивана Хруцкого, Михаила Клодта, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Билибина, Петра Кончаловского и других мастеров.
Таким образом, посетители смогут ознакомиться со всеми жанрами живописи, среди которых портрет и пейзаж.
Выставка открыта до 17 ноября.
Ранее «Утро.ру» сообщало о выставке молодых российских художников в Тольятти.