Выставка «Сокровища музеев России» открылась в Омске

Выставка «Сокровища музеев России» начала работу в Омске , сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Таким образом, посетители смогут ознакомиться со всеми жанрами живописи, среди которых портрет и пейзаж.

Выставка открыта до 17 ноября.

Ранее «Утро.ру» сообщало о выставке молодых российских художников в Тольятти.