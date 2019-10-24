Как неизвестная болезнь подкосила россиян

Отказывают органы: неизвестная болезнь выкашивает россиян

Жителей Тюменской области экстренно госпитализировали с подозрениями на малоизученную опасную болезнь — с 20 октября у некоторых сельчан начали неметь конечности и фиксироваться судороги. По словам врачей, недуг, который подхватили россияне, грозит отказом почек и печени. По данным регионального Роспотребнадзора, переносчиком тяжелой болезни могла стать рыба, которую жители деревни выловили и употребили в пищу.

Шесть жителей деревни Ачиры Тюменской области подхватили «гаффскую» болезнь, в связи с чем были экстренно госпитализированы, сообщили в администрации села ТАСС.

«Гаффская» или, как ее еще называют врачи, «юксовская» болезнь мало изучена медицинскими специалистами. Известно только, что она возникает в результате употребления в пищу токсичной рыбы — в первые три дня проявляется как типичное отравление, однако позже у заболевшего начинаются судороги, а также отказывают почки и печень.

Первый случай отравления в деревне Ачиры зафиксировали 20 октября — тогда у 60-летнего местного жителя внезапно отказали руки и ноги. Тяжелое состояние, в котором находился мужчина, не поддавалось лечению местных врачей, а удаленное расположение села от центра региона не позволяло перевезти его в городское медучреждение.

Чтобы выбраться из района, больному необходимо переплыть широкую реку на лодке. В итоге его супруга попросила помощи у главы Ачиры Дильнара Яналиева.

«Ко мне обратилась его жена, мы вызвали скорую — отправили его в медучреждение бортом санитарной авиации», — сообщил чиновник РИА «Новости».

Мужчину определили в токсикологическое отделение Тобольской областной клинической больницы №3. Через день была госпитализирована и его родственница — с теми же симптомами. Тогда врачи сделали вывод: в деревне Ачиры кто-то выловил зараженную рыбу, а пациенты употребили ее в пищу и подхватили болезнь. При этом специалисты отметили, что этот недуг не передается от человека к человеку и не опасен для окружающих.

В свою очередь заведующая токсикологическом отделением Ксения Степанова уверила, что вылечить поступивших в областную больницу можно посредством симптоматического и патогенетического лечения (метод, при котором корректируют биохимические и физиологические болезни в организме человека — «Газета.Ru»).

21 октября местные жители забили тревогу — они вспомнили, что на протяжении двух недель до обнаружения заболевания массово гибли местные животные. «Умерло 15 собак и четыре кошки. А может, и больше. Конечно, все обеспокоены происходящим», — призналась одна из сельчанок РИА «Новости».

В свою очередь региональный Роспотребнадзор подтвердил информацию о смерти собак, передавал ТАСС. В связи с обеспокоенностью местных жителей в Ачире ведомство, а также ветеринары запустили проверку и выехали на место происшествия 22 октября. Медработники обошли домовладения сельчан и уведомили их о том, что местную рыбу есть опасно. «Роспотребнадзор взял на пробу воду и почву. Ветеринары — рыбу и диких уток. Результаты будут известны в лучшем случае через неделю», — пояснил глава поселения.

В ходе проверок врачи зафиксировали подозрение на «гаффскую» болезнь еще у трех местных жителей 34-х, 40 и 63-х лет, которые не являются членами одной семьи — 23 октября их также забрал борт санавиации.

В результате исследования врачи сообщили, что главной пищей для жителей Ачиры является карась, выловленный в ближайшем озере Андреевское — он и мог стать причиной заболевания.

Несмотря на это ветеринары Тюменской области приняли решение все-таки взять пробы у мертвых животных, о которых рассказывали сельчане. Однако трупов на месте не оказалось. «Отобрали только рыбу. С местными поговорили — если будет падеж среди кошек и собак, пусть обращаются», — сообщили специалисты.

Между тем ветеринары считают, что гибель собак и кошек не имеет отношения к выявленному у жителей деревни заболеванию. «Парвовирусный энтерит рыбы подхватить не могут, да и кошки тоже — это специфический недуг, которым страдают собаки. „Гаффская болезнь“ — совершенно другое. Это из области токсикологии», — заявили эксперты.

Похожая история произошла в 100 км от Ачиры еще три года назад. Тогда в деревне Топкинбашево Тобольского района неизвестная болезнь настигла трех местных жителей — их рвало, отнимались руки и ноги. При этом, как в случае Тюменской области, сельчане почувствовали себя плохо после употребления в пищу местной рыбы. Фиксировались и смерти десятков собак, однако позже выяснилось, что они умирали в результате энтерита — вирусного заболевания, поражающего желудочно-кишечный тракт.