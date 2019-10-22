Гусман отреагировал на назначение КВНщика в СНБО

Гусман отреагировал на назначение бывшего КВНщика в СНБО

Режиссер и член жюри Клуба веселых и находчивых Юлий Гусман в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал назначение экс-участника КВН Сергея Сивохо на пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.

По словам Гусмана, не имеет значения, кто приходит в госаппарат: бывший комик, летчик, шахтер, вахтер, адмирал или плотник.

"Главное, чтобы он повел себя как умный, яркий, креативный, порядочный и честный человек. Я всегда не понимал идиотского выражения, что "Владимир Зеленский — комик". А все остальные у нас из Пажеского корпуса или "лицея его величества"?" — задается вопросом Гусман.

Гусман отметил, что знал Сивохо молодым.