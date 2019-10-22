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В России выделят еще больше денег на борьбу с абортами 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В РФ выделят еще больше денег на борьбу с абортами
Фото: РИА Новости
Стоимость родового сертификата увеличится на одну тысячу рублей с 2020 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании по вопросам реализации задач нацпроекта «Демография» в Салехарде, сообщается на сайте Минтруда.
Топилин пояснил, что деньги пойдут на оплату психологической помощи. По его словам, психологическая поддержка женщин будет направлена на снижение количества абортов в России.
Выплаты по родовому сертификату составляют 11 тысяч рублей, часть из них идет на оплату необходимых беременным лекарств, другая тратится на врачей и восстановление в послеродовой период. По этой программе беременные сами могут выбрать женскую консультацию и роддом, а также получить диспансерное наблюдение ребенка в первый год. Кроме того, сертификат предполагает качественную медпомощь как во время беременности и родов, так и в послеродовой период.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил расширить функции родового сертификата для профилактики абортов. В частности, он предложил использовать его для оказания психологической поддержки, немножко «увеличив стоимость».
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Комментарии1
Общество , Дмитрий Медведев , Максим Топилин
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