«Это опасно»: РФ хотят оставить без детского шампанского

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил Министерству промышленности и торговли РФ ограничить в России продажу детского шампанского. С письмом парламентарий обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову. По его мнению, такой товар хоть и не содержат алкоголя, но навязывают несовершеннолетним стереотипы взрослой вульгарности.
«Прошу вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи этих товаров на территории страны ввиду их реальной опасности», — приводит слова Милонова РИА «Новости». При этом парламентарий предложил заменить эти опасные для юного поколения товары на лимонад и шоколад.
Также депутат высказался по поводу детской косметики и татуировок. Эти элементы жизни, по мнению Милонова, тоже пагубно влияют на детей и их развитие. «С малых лет детям навязывают искаженные представления о внешности», — добавил он.
Ранее депутат Госдумы выступал за уничтожение кальянных заведений в Санкт-Петербурге, пишет агентство Nation News. Также парламентарий негативно высказался о конкурсах красоты и призывал запретить в стране проведение подобных состязаний среди детей, передает «Национальная служба новостей».