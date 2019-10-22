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В Госдуме предложил ввести запрет на детское шампанское в России 

Ura.Ru
«Это опасно»: РФ хотят оставить без детского шампанского
Фото: wikipedia.org
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил Министерству промышленности и торговли РФ ограничить в России продажу детского шампанского. С письмом парламентарий обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову. По его мнению, такой товар хоть и не содержат алкоголя, но навязывают несовершеннолетним стереотипы взрослой вульгарности.
«Прошу вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи этих товаров на территории страны ввиду их реальной опасности», — приводит слова Милонова РИА «Новости». При этом парламентарий предложил заменить эти опасные для юного поколения товары на лимонад и шоколад.
Также депутат высказался по поводу детской косметики и татуировок. Эти элементы жизни, по мнению Милонова, тоже пагубно влияют на детей и их развитие. «С малых лет детям навязывают искаженные представления о внешности», — добавил он.
Ранее депутат Госдумы выступал за уничтожение кальянных заведений в Санкт-Петербурге, пишет агентство Nation News. Также парламентарий негативно высказался о конкурсах красоты и призывал запретить в стране проведение подобных состязаний среди детей, передает «Национальная служба новостей».
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Комментарии
Общество , Политика , Денис Мантуров , Виталий Милонов , Минпромторг , Госдума , РИА Новости
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