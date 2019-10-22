«Это опасно»: РФ хотят оставить без детского шампанского

В Госдуме предложил ввести запрет на детское шампанское в России

«Прошу вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи этих товаров на территории страны ввиду их реальной опасности», — приводит слова Милонова РИА «Новости». При этом парламентарий предложил заменить эти опасные для юного поколения товары на лимонад и шоколад.

Также депутат высказался по поводу детской косметики и татуировок. Эти элементы жизни, по мнению Милонова, тоже пагубно влияют на детей и их развитие. «С малых лет детям навязывают искаженные представления о внешности», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы выступал за уничтожение кальянных заведений в Санкт-Петербурге, пишет агентство Nation News. Также парламентарий негативно высказался о конкурсах красоты и призывал запретить в стране проведение подобных состязаний среди детей, передает «Национальная служба новостей».