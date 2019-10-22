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В Россию вернут вытрезвители 

Ura.Ru + ещё 14 1 час назад
В Россию вернут вытрезвители
Фото: ТАСС
Госдуме порекомендовали принять в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей. Такое мнение озвучили на заседании комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Согласно законопроекту, каждый регион сможет сам создавать систему вытрезвителей.
«Данной инициативой предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений», — сообщает РИА «Новости». Возвращение вытрезвителей поддержал также комитет по охране здоровья.
В документе сказано, что спецучреждения необходимы, чтобы присматривать за пьяными людьми. Поскольку им зачастую не требуется помощь врачей, а достаточно лишь наблюдения, чтобы исключить ухудшение здоровья.
Законопроект о возвращении в Россию вытрезвителей внесли в Госдумы в мае. В начале весны он был доработан комитетом Совета Федерации РФ по социальной политике и направлен в правительство. Предполагается, что новый закон снизит число преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, отмечает «Национальная служба новостей».
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Комментарии
Общество , Другое , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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