В Россию вернут вытрезвители 

Госдуме порекомендовали принять в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей. Такое мнение озвучили на заседании комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Согласно законопроекту, каждый регион сможет сам создавать систему вытрезвителей.
«Данной инициативой предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений», — сообщает РИА «Новости». Возвращение вытрезвителей поддержал также комитет по охране здоровья.
В документе сказано, что спецучреждения необходимы, чтобы присматривать за пьяными людьми. Поскольку им зачастую не требуется помощь врачей, а достаточно лишь наблюдения, чтобы исключить ухудшение здоровья.
Законопроект о возвращении в Россию вытрезвителей внесли в Госдумы в мае. В начале весны он был доработан комитетом Совета Федерации РФ по социальной политике и направлен в правительство. Предполагается, что новый закон снизит число преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, отмечает «Национальная служба новостей».