В Россию вернут вытрезвители

Госдуме порекомендовали принять в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей. Такое мнение озвучили на заседании комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Согласно законопроекту, каждый регион сможет сам создавать систему вытрезвителей.

«Данной инициативой предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений», — сообщает РИА «Новости». Возвращение вытрезвителей поддержал также комитет по охране здоровья.

В документе сказано, что спецучреждения необходимы, чтобы присматривать за пьяными людьми. Поскольку им зачастую не требуется помощь врачей, а достаточно лишь наблюдения, чтобы исключить ухудшение здоровья.