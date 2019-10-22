Россиянам стоит приготовиться жить без Фейсбука

Россия неизбежно вмешается в предстоящие в США президентские выборы. По крайней мере, в это верит один из самых влиятельных людей в мировой высокотехнологической индустрии, глава компании Фейсбук Марк Цукерберг . Почему он делает столь радикальные заявления — и какие последствия в связи с этим могут ожидать рядовых пользователей Фейсбука в России?

Основатель и бессменный руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о неминуемом вмешательстве России, Китая Ирана в американские президентские выборы в 2020 году.

«Мы видим сейчас, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы. Одна из причин моей уверенности относительно 2020 года кроется в том, что мы с 2016 года сыграли роль в защите от вмешательства во все важные выборы — во Франции, Германии, в ЕС в целом, в Индии, Мексике и Бразилии» — поведал миллиардер.

Вице-президент Facebook Гай Розен привел пример того, как Facebook не покладая рук сражается с трехглавой российско-иранско-китайской гидрой: