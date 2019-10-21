Чиновница пошутила в Instagram и пожалела

«Это была неудачная шутка, о которой я теперь очень сожалею», — приводит РИА «Новости» слова Величко.

Она объяснила, что фото было взято из Сети и к ее холодильнику отношения не имеет. В качестве доказательства своих слов Величко сфотографировалась на фоне своего холодильника.

«К сожалению, на предыдущем фото — не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное — тоже дары Севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет факта, что с икрой в Мурманской области — все в порядке. Так что все, кто уже купил билеты на переезд в наш регион, точно не разочаруются», — подписала она фото.

Напомним, что после публикации фотографии с красной икрой и подписью «Кризис? Не, не слышали» на Юлию Величко обрушился шквал критики. На фото обратили внимание журналисты, а пользователи соцсетей оставили массу негативных комментариев.