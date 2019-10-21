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Чиновница пошутила в Instagram и пожалела 

Рамблер + ещё 2 26 минут назад
Чиновница пошутила в Instagram и пожалела
Фото: страница Юлии Величко в Instagram
Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко назвала шуткой фотографию холодильника с рядами банок красной икры, ранее опубликованную ею в Instagram.
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«Это была неудачная шутка, о которой я теперь очень сожалею», — приводит РИА «Новости» слова Величко.
Она объяснила, что фото было взято из Сети и к ее холодильнику отношения не имеет. В качестве доказательства своих слов Величко сфотографировалась на фоне своего холодильника.
«К сожалению, на предыдущем фото — не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное — тоже дары Севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет факта, что с икрой в Мурманской области — все в порядке. Так что все, кто уже купил билеты на переезд в наш регион, точно не разочаруются», — подписала она фото.
Напомним, что после публикации фотографии с красной икрой и подписью «Кризис? Не, не слышали» на Юлию Величко обрушился шквал критики. На фото обратили внимание журналисты, а пользователи соцсетей оставили массу негативных комментариев.
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Комментарии36
Общество , Юлия Величко , Общественная палата России , Единая Россия , РИА Новости , Мурманская Область
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