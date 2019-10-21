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Обручальное кольцо за 55 тысяч долларов подняли на смех из-за сходства с прыщом 

Lenta.ru 1 час назад
В сети высмеяли обручальное кольцо за $55 тысяч
Фото: ТАСС
Анонимная девушка опубликовала в соцсети фотографию обручального кольца за 42 тысячи фунтов (55 тысяч долларов), но внешний вид украшения насмешил комментаторов. Пост появился в Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где высмеивают нелепые украшения.
Соцсети
Он собрал более ста неодобрительных комментариев. Пользователи сравнили кольцо с пятнами на коже, о которых рассказывает американский дерматолог Сандра Ли, более известная как доктор Пимпл Поппер. Ее видео в Instagram регулярно становятся вирусными.
«Выглядит, как что-то из практики доктора Пимпл Поппер», — поиронизировал один из пользователей.
«Кажется, у кольца есть прыщик», — согласился другой.
«Это кольцо нужно показать дерматологу по поводу удаления кисты», — написал третий.
Другая группа пользователей решила, что кольцо выглядит беременным.
Ранее в октябре пользователи высмеяли кольцо матери анонимной девушки, фотографию которого она опубликовала в соцсетях, за его схожесть с дверной ручкой. Незнакомка рассказала, что ее отец подарил украшение маме в конце 80-х. Когда девушке исполнилось 18, родители передали кольцо ей.
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