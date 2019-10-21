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Жириновский о многоженстве: было же хорошо, зачем поломали? 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Жириновский выступил за введение многоженства
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею о введении многоженства в России, передает агентство "Москва".
«Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения. Это нельзя отвергать, потому что мы никогда не решим демографическую проблему без многоженства», — заявил Жириновский, выступая в Госдуме на круглом столе «Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения».
По мнению политика, программа материнского капитала не поможет решить демографическую проблему даже при условии увеличении суммы выплат.
В сентябре глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин предложил узаконить многоженство в России. Его предложение поддержал муфтий Москвы Ильдар Аляудинов. По его словам, легализация многоженства по всей России могла бы решить ряд социальных проблем, вызванных численным преимуществом женщин перед мужчинами.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Общество , Равиль Гайнутдин , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , АГН "Москва"
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