Жириновский выступил за введение многоженства

Жириновский о многоженстве: было же хорошо, зачем поломали?

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею о введении многоженства в России передает агентство "Москва". «Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения. Это нельзя отвергать, потому что мы никогда не решим демографическую проблему без многоженства», — заявил Жириновский, выступая в Госдуме на круглом столе «Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения». По мнению политика, программа материнского капитала не поможет решить демографическую проблему даже при условии увеличении суммы выплат. В сентябре глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин предложил узаконить многоженство в России. Его предложение поддержал муфтий Москвы Ильдар Аляудинов. По его словам, легализация многоженства по всей России могла бы решить ряд социальных проблем, вызванных численным преимуществом женщин перед мужчинами.

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