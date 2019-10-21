Жириновский выступил за введение многоженства

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею о введении многоженства в России, передает агентство "Москва".
«Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения. Это нельзя отвергать, потому что мы никогда не решим демографическую проблему без многоженства», — заявил Жириновский, выступая в Госдуме на круглом столе «Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения».
По мнению политика, программа материнского капитала не поможет решить демографическую проблему даже при условии увеличении суммы выплат.
В сентябре глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин предложил узаконить многоженство в России. Его предложение поддержал муфтий Москвы Ильдар Аляудинов. По его словам, легализация многоженства по всей России могла бы решить ряд социальных проблем, вызванных численным преимуществом женщин перед мужчинами.