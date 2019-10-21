В России появится методичка против домашнего насилия

Методичку для жертв домашнего насилия хотят создать в России

Участники парламентских слушаний по предупреждению домашнего насилия обратились к Минтруду , Минпросвещения и МВД России с идеей создания методического материала для жертв домашнего насилия. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в пособие предлагают внести данные о профилактике насилия с указанием "перечня типичных мероприятий, субъекты их осуществления, их служебные телефоны".