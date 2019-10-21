В России появится методичка против домашнего насилия

Участники парламентских слушаний по предупреждению домашнего насилия обратились к Минтруду, Минпросвещения и МВД России с идеей создания методического материала для жертв домашнего насилия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в пособие предлагают внести данные о профилактике насилия с указанием "перечня типичных мероприятий, субъекты их осуществления, их служебные телефоны".
Кроме того, ГД рекомендовано внести проект об основах системы профилактики домашнего насилия, а также создать единый регламент взаимодействия "субъектов профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере".