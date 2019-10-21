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Дочь Валентины Талызиной назвала причину обращения артистки к врачам 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Дочь Талызиной высказалась о госпитализации артистки
Фото: РИА Новости
СМИ сообщали, что сегодня актрису госпитализировали в одну из московских больниц.
Как уточнила «360» её дочь Ксения Хаирова, артистка обратилась к медикам из-за болей в ноге. Она также опровергла информацию о том, что у матери была ишемическая атака.
«Ну ничего, нормально. Да (она в больнице — прим. ред.). Но у нее там просто нога, коленка болит».
Ранее Пятый канал сообщил, что звезду «Иронии судьбы» госпитализировали якобы после жалоб на боли в области сердца. Телеканал уточнил, что у Талызиной был приступ микроинсульта. Для восстановления ей придется некоторое время провести в реабилитационном центре.
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Общество , Другое , Ксения Хаирова , Валентина Талызина
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