Дочь Талызиной высказалась о госпитализации артистки

СМИ сообщали, что сегодня актрису госпитализировали в одну из московских больниц.
Как уточнила «360» её дочь Ксения Хаирова, артистка обратилась к медикам из-за болей в ноге. Она также опровергла информацию о том, что у матери была ишемическая атака.
«Ну ничего, нормально. Да (она в больнице — прим. ред.). Но у нее там просто нога, коленка болит».
Ранее Пятый канал сообщил, что звезду «Иронии судьбы» госпитализировали якобы после жалоб на боли в области сердца. Телеканал уточнил, что у Талызиной был приступ микроинсульта. Для восстановления ей придется некоторое время провести в реабилитационном центре.