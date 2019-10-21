Дочь Талызиной высказалась о госпитализации артистки

Дочь Валентины Талызиной назвала причину обращения артистки к врачам

СМИ сообщали, что сегодня актрису госпитализировали в одну из московских больниц.

Как уточнила «360» её дочь Ксения Хаирова , артистка обратилась к медикам из-за болей в ноге. Она также опровергла информацию о том, что у матери была ишемическая атака.

«Ну ничего, нормально. Да (она в больнице — прим. ред.). Но у нее там просто нога, коленка болит».