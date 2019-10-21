Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Талызина перенесла ишемическую атаку 

Рамблер + ещё 14 9 минут назад
Талызина экстренно госпитализирована
Фото: РИА Новости
Валентина Талызина перенесла ишемическую атаку, сообщает телеграм-канал «112».
Ишемическая атака — острое, но преходящее нарушение кровообращения в головном мозгу. По информации «112», 84-летняя Талызина перенесла ее некоторое время назад.
По этой причине актриса была доставлена в больницу в Москве. Там ее состояние было оценено как средней тяжести. Врачи решили оставить Талызину под наблюдением на несколько дней.
Тем временем РЕН ТВ сообщает, что у нее произошел «приступ микроинсульта», однако жизни актрисы это не угрожает, вскоре она будет переведена в реабилитационный центр.
Валентина Талызина, как сообщал «Рамблер», — выпускница ГИТИСа, актриса Театра имени Моссовета, Народная артистка РСФСР, кавалер орденов Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
Талызина исполнила более 130 ролей в кино и на телевидении, в частности, она играла в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Гений», «Афоня», «Линии судьбы», «Девять месяцев», «Большая перемена», «Гостья из будущего», «Уроки французского», «Приморский бульвар» и «После дождичка в четверг».
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии1
Общество , Валентина Талызина , Театра им. Моссовета , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания11
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве9
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой921
В США признали бесспорное лидерство России
В США признали бесспорное лидерство России246
Шойгу раскрыл цель выхода США из ДРСМД
Шойгу раскрыл цель выхода США из ДРСМД205
Видео
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
00:59
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение