Талызина экстренно госпитализирована

Талызина перенесла ишемическую атаку

Ишемическая атака — острое, но преходящее нарушение кровообращения в головном мозгу. По информации «112», 84-летняя Талызина перенесла ее некоторое время назад.

По этой причине актриса была доставлена в больницу в Москве. Там ее состояние было оценено как средней тяжести. Врачи решили оставить Талызину под наблюдением на несколько дней.

Тем временем РЕН ТВ сообщает, что у нее произошел «приступ микроинсульта», однако жизни актрисы это не угрожает, вскоре она будет переведена в реабилитационный центр.

Валентина Талызина, как сообщал «Рамблер», — выпускница ГИТИСа, актриса Театра имени Моссовета , Народная артистка РСФСР, кавалер орденов Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Талызина исполнила более 130 ролей в кино и на телевидении, в частности, она играла в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Гений», «Афоня», «Линии судьбы», «Девять месяцев», «Большая перемена», «Гостья из будущего», «Уроки французского», «Приморский бульвар» и «После дождичка в четверг».